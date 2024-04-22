Кочерга (Ярмак) Стефанида Филипповна
Место рождения
Дата рождения09.11.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1881
Отец: Ярмак Филипп Григорьевич
Мать: Ярмак Анисия Сергеевна
Бракосочетание
02.02.1903
Рождение ребёнка
09.12.1903
Сын: Кочерга Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Кочерга Афанасий Корнилиевич
Рождение ребёнка
21.07.1906
Отец ребёнка: Кочерга Афанасий Корнилиевич
Рождение ребёнка
11.01.1909
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Кочерга Афанасий Корнилиевич
Рождение ребёнка
07.02.1914
Сын: Кочерга Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Кочерга Афанасий Корнилиевич
Смерть
Неизвестно