Кочерга (Ярмак) Стефанида Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочерга (Ярмак) Стефанида Филипповна

Место рождения

Черняховка, Чернігівська область

Дата рождения

09.11.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1881

Отец: Ярмак Филипп Григорьевич

Мать: Ярмак Анисия Сергеевна

Черняховка, Чернігівська область
Бракосочетание
02.02.1903

Муж: Кочерга Афанасий Корнилиевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1903

Сын: Кочерга Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Кочерга Афанасий Корнилиевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1906

Сын: Кочерга Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Кочерга Афанасий Корнилиевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1909

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Кочерга Афанасий Корнилиевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1914

Сын: Кочерга Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Кочерга Афанасий Корнилиевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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