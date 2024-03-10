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Скурлатов Александр Вячеславович
Скурлатов Александр Вячеславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.1985
Пол
Мужской
Отец
Скурлатов Вячеслав Михайлович
1949 г.р.
Мать
Скурлатова Лариса Александровна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1985
Отец:
Скурлатов Вячеслав Михайлович
Мать:
Скурлатова Лариса Александровна
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