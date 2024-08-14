Дровников Василий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1913
Сын: Дровников Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1918
Сын: Дровников Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рыбница, Орловский уезд, Орловская губерния
Смерть
1975
Авдотьино, Ступино, Московская область