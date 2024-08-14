Дровников Василий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дровников Василий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дровникова Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
15.07.1913

Сын: Дровников Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1918

Сын: Дровников Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рыбница, Орловский уезд, Орловская губерния
Смерть
1975
Авдотьино, Ступино, Московская область

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