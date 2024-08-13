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Любутов Поликарп Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Любутов Петр Михайлович

Мать: Любутова (Любутова) Параскева Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любутов Даниил Поликарпович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любутов Козьма Поликарпович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Любутов Ефрем Поликарпович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Любутов Кирилл Поликарпович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна

Рождение ребёнка
22.09.1901

Сын: Любутов Григорий Поликарпович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна

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