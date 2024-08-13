Любутов Поликарп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любутов Даниил Поликарпович
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любутов Козьма Поликарпович
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Любутов Ефрем Поликарпович
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Любутов Кирилл Поликарпович
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна
Рождение ребёнка
22.09.1901
Сын: Любутов Григорий Поликарпович
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна