Богданов Иван Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Иван Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Жена: Богданова Акилина Ивановна

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Казачья дочь, девица. Первый брак.
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Жена: не указана

Жениху - 19 лет, 4 мес. Невесте - 18,5 лет. Поручители при венчании: Богданов Иван, казак Дунаев Семен Колубаев Василий Еремин Никита
Смерть
Неизвестно
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