Богданов Иван Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Казачья дочь, девица. Первый брак.
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Жена: не указана
Жениху - 19 лет, 4 мес. Невесте - 18,5 лет. Поручители при венчании: Богданов Иван, казак Дунаев Семен Колубаев Василий Еремин Никита
Смерть
Неизвестно