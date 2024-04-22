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Пелагея Гаврилова

Место рождения

Окулово, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Андрей Степанов

Отец ребёнка: Степан Фёдоров

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Дарья Степанова

Отец ребёнка: Степан Фёдоров

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1766

Сын: Козьма Степанов

Отец ребёнка: Степан Фёдоров

Окулово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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