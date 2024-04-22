Пелагея Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
1757
Сын: Андрей Степанов
Отец ребёнка: Степан Фёдоров
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Дарья Степанова
Отец ребёнка: Степан Фёдоров
Рождение ребёнка
1766
Сын: Козьма Степанов
Отец ребёнка: Степан Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Фёдоров
Смерть
Неизвестно