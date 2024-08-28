Гааг Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гааг Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.
1921 г.р.

Дети

1955 г.р.
1960 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гааг (Бухнер) Эрна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гааг) Виктория

Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Эрна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гааг) Нина

Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Эрна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Эрна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Мина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гааг Олег

Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Эрна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Эрна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гааг (Бухнер) Мина

Рождение ребёнка
1955

Сын: Гааг Александр

Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Эрна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Гааг Иван

Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Эрна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Мина

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Мина

Смерть
Неизвестно

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