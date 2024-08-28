Гааг Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гааг (Бухнер) Эрна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гааг) Виктория
Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Эрна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гааг) Нина
Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Эрна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Эрна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гааг Олег
Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Эрна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Эрна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гааг (Бухнер) Мина
Рождение ребёнка
1955
Сын: Гааг Александр
Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Эрна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Гааг Иван
Мать ребёнка: Гааг (Бухнер) Эрна
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
1964
Смерть
Неизвестно