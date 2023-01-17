Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степановна

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1750

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Семененко Яков Иванович

Отец ребёнка: Семененко Иван Лукьянович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Семененко Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Семененко Иван Лукьянович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Семененко Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Семененко Иван Лукьянович

Мурафа, Харківська область
Смерть
1794
Мурафа, Харківська область
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