Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Семененко Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Семененко Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Семененко Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Семененко Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Семененко Иван Лукьянович
Смерть
1794