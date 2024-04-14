Фетисов Савва Власович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фетисов Влас Сысоевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фетисова) Антонина Саввовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фетисова) Варвара Саввовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно