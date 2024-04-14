Фетисов Савва Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФетисов Савва Власович

Фетисов Савва Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фетисов Влас Сысоевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Ульян Саввович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фетисова) Антонина Саввовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фетисова) Варвара Саввовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.