Zając Jan 14.05.1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zając Jan

Место рождения

Trzcianka/Brańszczyk akt 44/1857

Дата рождения

14.05.1857

Дата смерти

06.08.1900

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1829 г.р.

Жена

1865 г.р.

Дети

1887 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1857

Отец: Zając Jan

Мать: Zając (Dąbrowska) Ewa

Trzcianka/Brańszczyk akt 44/1857
Бракосочетание
1885

Жена: Zając, Kuczyńska (Romanowicz) Marcjanna

Trzcianka, Brańszczyk akt 39
Współmałżonek: Marcjanna Zając, Kuczyńska (z d. Romanowicz)
Бракосочетание
24.11.1885

Жена: Zając, Kuczyńska (Romanowicz) Marcjanna

Trzcianka/Brańszczyk akt 39/1885
Współmałżonek: Marcjanna Zając, Kuczyńska (z d. Romanowicz)
Рождение ребёнка
28.11.1887

Сын: Zając Piotr

Мать ребёнка: Zając, Kuczyńska (Romanowicz) Marcjanna

Trzcianka/Brańszczyk akt 155/1887
Смерть
06.08.1900
Trzcianka/Brańszczyk akt 72/1900

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