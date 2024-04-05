Zając Jan
Место рожденияTrzcianka/Brańszczyk akt 44/1857
Дата рождения14.05.1857
Дата смерти06.08.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1857
Отец: Zając Jan
Мать: Zając (Dąbrowska) Ewa
Trzcianka/Brańszczyk akt 44/1857
Бракосочетание
1885
Trzcianka, Brańszczyk akt 39
Współmałżonek: Marcjanna Zając, Kuczyńska (z d. Romanowicz)
Бракосочетание
24.11.1885
Trzcianka/Brańszczyk akt 39/1885
Współmałżonek: Marcjanna Zając, Kuczyńska (z d. Romanowicz)
Рождение ребёнка
28.11.1887
Сын: Zając Piotr
Мать ребёнка: Zając, Kuczyńska (Romanowicz) Marcjanna
Trzcianka/Brańszczyk akt 155/1887
Смерть
06.08.1900
Trzcianka/Brańszczyk akt 72/1900