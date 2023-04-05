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Гедеонова (Гедеонова) Надежда Ивановна
Гедеонова (Гедеонова) Надежда Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Пол
Женский
Отец
Гедеонов Иван Васильевич
1796 г.р.
Мать
Гедеонова (кн. Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Гедеонов Иван Васильевич
Мать:
Гедеонова Анна Егоровна
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