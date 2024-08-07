Праскева Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскева Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карп Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Шлепов Герасим Фаддеев

Отец ребёнка: Шлепов Фаддей Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Шлепов Лука Фаддеев

Отец ребёнка: Шлепов Фаддей Михайлов

Рождение ребёнка
14.11.1854

Сын: Шлепов Михаил Фаддеев

Отец ребёнка: Шлепов Фаддей Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Николай Фаддеев

Отец ребёнка: Шлепов Фаддей Михайлов

Смерть
Неизвестно

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