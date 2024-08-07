Праскева Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карп Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Шлепов Фаддей Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Шлепов Лука Фаддеев
Отец ребёнка: Шлепов Фаддей Михайлов
Рождение ребёнка
14.11.1854
Отец ребёнка: Шлепов Фаддей Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Николай Фаддеев
Отец ребёнка: Шлепов Фаддей Михайлов
Смерть
Неизвестно