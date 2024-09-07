Дубасова (Фролова) Александра Никитична
Место рождения
Дата рождения11.05.1866 ст.
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1866 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1889 ст.
Дочь: (Дубасова) Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Дубасов Виктор Дементьевич
Рождение ребёнка
22.05.1892 ст.
Сын: Дубасов Михаил Викторович
Отец ребёнка: Дубасов Виктор Дементьевич
Рождение ребёнка
23.08.1896 ст.
Отец ребёнка: Дубасов Виктор Дементьевич
Смерть
1951