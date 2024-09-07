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Дубасова (Фролова) Александра Никитична

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Место рождения

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.05.1866 ст.

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1866 ст.

Отец: Фролов Никита Алексеевич

Мать: Фролова (Богданова) Анисья Сидоровна

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубасов Виктор Дементьевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.12.1889 ст.

Дочь: (Дубасова) Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Дубасов Виктор Дементьевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1892 ст.

Сын: Дубасов Михаил Викторович

Отец ребёнка: Дубасов Виктор Дементьевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.08.1896 ст.

Сын: Дубасов Пётр Викторович

Отец ребёнка: Дубасов Виктор Дементьевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1951
Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

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