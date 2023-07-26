Андриенко Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриенко Татьяна Викторовна

Место рождения

Васильевка

Дата рождения

07.03.1988

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1984 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1988

Отец: Андриенко Виктор Викторович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
29.05.2017

Дочь: Дрозд Мария Владимировна

Отец ребёнка: Дрозд Владимир Сергеевич

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

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