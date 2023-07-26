Андриенко Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения07.03.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1988
Отец: Андриенко Виктор Викторович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.2017
Дочь: Дрозд Мария Владимировна
Отец ребёнка: Дрозд Владимир Сергеевич
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край