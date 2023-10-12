Шутова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробейникова Антонина Маркеловна

Отец ребёнка: Шутов Маркел Зиновьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Марфа Маркеловна

Отец ребёнка: Шутов Маркел Зиновьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Мартемьян Маркелович

Отец ребёнка: Шутов Маркел Зиновьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ялунина Ольга Маркеловна

Отец ребёнка: Шутов Маркел Зиновьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макшакова Екатерина Маркеловна

Отец ребёнка: Шутов Маркел Зиновьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаминтова Анна Маркеловна

Отец ребёнка: Шутов Маркел Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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