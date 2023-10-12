Шутова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробейникова Антонина Маркеловна
Отец ребёнка: Шутов Маркел Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Марфа Маркеловна
Отец ребёнка: Шутов Маркел Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Мартемьян Маркелович
Отец ребёнка: Шутов Маркел Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ялунина Ольга Маркеловна
Отец ребёнка: Шутов Маркел Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макшакова Екатерина Маркеловна
Отец ребёнка: Шутов Маркел Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаминтова Анна Маркеловна
Отец ребёнка: Шутов Маркел Зиновьевич
Смерть
Неизвестно