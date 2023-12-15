Бунтов Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтов Михаил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунтова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Бунтова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунтова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Бунтова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунтова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Бунтова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунтов Роберт Михайлович

Мать ребёнка: Бунтова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунтова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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