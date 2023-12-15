Бунтов Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бунтова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Бунтова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бунтова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Бунтова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бунтова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Бунтова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бунтова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунтова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно