Кокорин Анатолий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Анатолий Федорович

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Место рождения

Новопышминское, Сухой Лог, Свердловская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопышминское, Сухой Лог, Свердловская область
Место жительства
По 1970
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1970
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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