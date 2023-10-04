Костенко (Левченкова) Светлана Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.11.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1967
Место жительства
Неизвестно
Маарду, Город Таллин, Эстонская ССР
Образование
С 01.09.1985 по 31.03.1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
высшее | магистр | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Бракосочетание
03.02.1990
Рождение ребёнка
25.12.1990
Сын: Костенко Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Костенко Андрей Владимирович