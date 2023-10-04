Костенко (Левченкова) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенко (Левченкова) Светлана Михайловна

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Место рождения

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1967

Отец: Левченков (Кондрашев) Михаил Фёдорович

Мать: Левченкова (Филиппова) Нина (Антонина) Николаевна

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
Маарду, Город Таллин, Эстонская ССР
Образование
С 01.09.1985 по 31.03.1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
высшее | магистр | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Бракосочетание
03.02.1990

Муж: Костенко Андрей Владимирович

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
25.12.1990

Сын: Костенко Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Костенко Андрей Владимирович

Таллин, Эстонская ССР

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