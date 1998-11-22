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Nunes Vaz John Frederick

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Место рождения

Christchurch New Zealand

Дата рождения

11.02.1945

Дата смерти

22.11.1998

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1945

Отец: Nunes Vaz Isaac

Мать: Nunes Vaz Doris Annie

Christchurch New Zealand
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.11.1998
Hamilton New Zealand
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