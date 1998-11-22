Nunes Vaz John Frederick
Место рожденияChristchurch New Zealand
Дата рождения11.02.1945
Дата смерти22.11.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1945
Отец: Nunes Vaz Isaac
Мать: Nunes Vaz Doris Annie
Christchurch New Zealand
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.11.1998
Hamilton New Zealand