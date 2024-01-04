Тлепшев Бетал Талибович
Место рожденияКишпек, Россия
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тлепшев Талиб
Мать: Тлепшева Тамара
Кишпек, Россия
Рождение ребёнка
09.07.1990
Мать ребёнка: Тлепшева Тамара Чаримовна
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Индира Беталовна
Мать ребёнка: Тлепшева Тамара Чаримовна
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тлепшева Тамара Чаримовна
Нальчик, Россия