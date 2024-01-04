Тлепшев Бетал Талибович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тлепшев Бетал Талибович

Место рождения

Кишпек, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тлепшев Талиб

Мать: Тлепшева Тамара

Кишпек, Россия
Рождение ребёнка
09.07.1990

Сын: Тлепшев Инал Беталович

Мать ребёнка: Тлепшева Тамара Чаримовна

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Индира Беталовна

Мать ребёнка: Тлепшева Тамара Чаримовна

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тлепшев Ислам Беталович

Мать ребёнка: Тлепшева Тамара Чаримовна

Нальчик, Россия
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