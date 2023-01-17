Зражевская Татьяна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зражевская Татьяна Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

1829 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Зражевский Максим Кирилов

Отец ребёнка: Зражевский Кирило Леонтьев

Рождение ребёнка
1831

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зражевский Кирило Леонтьев

Рождение ребёнка
1836

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зражевский Кирило Леонтьев

Рождение ребёнка
1839

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зражевский Кирило Леонтьев

Рождение ребёнка
1848

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зражевский Кирило Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зражевский Кирило Леонтьев

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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