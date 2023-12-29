Яроцкая Муза Кронидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яроцкая Муза Кронидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1937 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понукалин Семен (Касим) Николаевич

Рождение ребёнка
13.05.1937

Сын: Понукалин Кронид Семенович

Отец ребёнка: Понукалин Семен (Касим) Николаевич

Рождение ребёнка
1942

Сын: Понукалин Олег Семенович

Отец ребёнка: Понукалин Семен (Касим) Николаевич

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Понукалин Семен (Касим) Николаевич

Смерть
Неизвестно

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