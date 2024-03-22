Александра Тимофеева
Место рождения
Дата рождения17.04.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1840
Отец: Тимофей Петров
Мать: Ксения Фирсова
Бракосочетание
21.07.1857
Муж: Игнатий Степанов
Рождение ребёнка
28.02.1861
Сын: Кондрашов Арсений Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Степанов
Рождение ребёнка
03.04.1870
Дочь: Стефанида Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Степанов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно