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Александра Тимофеева

Место рождения

Константиновка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

17.04.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1840

Отец: Тимофей Петров

Мать: Ксения Фирсова

Константиновка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
21.07.1857

Муж: Игнатий Степанов

Рождение ребёнка
28.02.1861

Сын: Кондрашов Арсений Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Степанов

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.04.1870

Дочь: Стефанида Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Степанов

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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