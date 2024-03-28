Соян Таей Сурасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чорбаан Баадыр-оол Таейевич
Мать ребёнка: Соян Чорбаан Бадыевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соян Чорбаан Бадыевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соян Чорбаан Бадыевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чорбаан Дуктуг-оол Таейевич
Мать ребёнка: Соян Чорбаан Бадыевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соян Дамба Таейевич
Мать ребёнка: Соян Чорбаан Бадыевна
Смерть
Неизвестно