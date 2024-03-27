Залилов (Габдулзалилов) Габдрахман Галяувич (Галяутдинович)
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Залилов (Габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1916
Дочь: Мухаметьянова (Залилова (Габдулзалилова)) Марьям (Марьямбану) Габдрахмановна (Габдурахимовна)
Мать ребёнка: Залилова (Габдулзалилова) (Фаткуллина) Гарифа Исмагиловна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно