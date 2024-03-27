Залилов (Габдулзалилов) Габдрахман Галяувич (Галяутдинович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залилов (Габдулзалилов) Габдрахман Галяувич (Галяутдинович)

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Залилов (Габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)

Мать: Залилова Гильмиямал Мухамадеевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно

Жена: Залилова (Габдулзалилова) (Фаткуллина) Гарифа Исмагиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залилова (Габдулзалилова) (Фаткуллина) Гарифа Исмагиловна

Рождение ребёнка
15.11.1916

Дочь: Мухаметьянова (Залилова (Габдулзалилова)) Марьям (Марьямбану) Габдрахмановна (Габдурахимовна)

Мать ребёнка: Залилова (Габдулзалилова) (Фаткуллина) Гарифа Исмагиловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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