Гимадутдинова (Христофорова) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимадутдинова (Христофорова) Галина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1953

Дата смерти

26.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1953

Отец: Христофоров Федор Васильевич

Мать: Христофорова Нина Викторовна

Рождение ребёнка
17.10.1977

Дочь: Гимадутдинова Альбина Ильдусовна

Отец ребёнка: Гимадутдинов Ильдус Хасанович

Рождение ребёнка
09.04.1980

Сын: Гимадутдинов Руслан Ильдусович

Отец ребёнка: Гимадутдинов Ильдус Хасанович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гимадутдинов Ильдус Хасанович

Смерть
26.01.2020
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