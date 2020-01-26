Гимадутдинова (Христофорова) Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1953
Дата смерти26.01.2020
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1953
Рождение ребёнка
17.10.1977
Дочь: Гимадутдинова Альбина Ильдусовна
Отец ребёнка: Гимадутдинов Ильдус Хасанович
Рождение ребёнка
09.04.1980
Сын: Гимадутдинов Руслан Ильдусович
Отец ребёнка: Гимадутдинов Ильдус Хасанович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.2020