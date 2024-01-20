Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалерий

Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь2

Мать ребёнка: (Щёголева) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь1

Мать ребёнка: (Щёголева) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: (Щёголева) Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Щёголева) Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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