Минин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1930

Дата смерти

29.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1930

Отец: Минин Николай

Мать: Минина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сковорода Наталья

Мать ребёнка: Минина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Александр

Мать ребёнка: Минина Любовь

Смерть
29.07.2010
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