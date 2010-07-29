Минин Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1930
Дата смерти29.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1930
Отец: Минин Николай
Мать: Минина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сковорода Наталья
Мать ребёнка: Минина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Александр
Мать ребёнка: Минина Любовь
Смерть
29.07.2010