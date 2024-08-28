Шуберт (Душейко) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуберт (Душейко) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуберт Shubert Юрий Yuriy Юльевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуберт Shubert Николай Nikolai Юрьевич

Отец ребёнка: Шуберт Shubert Юрий Yuriy Юльевич

Смерть
Неизвестно

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