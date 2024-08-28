Шуберт (Душейко) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуберт Shubert Николай Nikolai Юрьевич
Отец ребёнка: Шуберт Shubert Юрий Yuriy Юльевич
Смерть
Неизвестно