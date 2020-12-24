Воробьёв Вячеслав Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьёв Вячеслав Дмитриевич

Воробьёв Вячеслав Дмитриевич

avatar

Место рождения

Голодяево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.09.1941

Дата смерти

24.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1941

Отец: Воробьев Дмитрий Никитович

Мать: Воробьёва Анна Ивановна

Голодяево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Реально родился в д Лычово, записан по прописке родителей на тот момент
Бракосочетание
10.02.1967

Жена: скрыто настройками приватности

Danilovsky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, Азербайджанская ССР, Гадрудский район, Физули
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.12.2020
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: Сахарный диабет + ковид в 23,30
Похороны
Неизвестно
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
с.Вятское, Некрасовский р-он, Ярославская область, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close