Воробьёв Вячеслав Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1941
Дата смерти24.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1941
Реально родился в д Лычово, записан по прописке родителей на тот момент
Бракосочетание
10.02.1967
Жена: скрыто настройками приватности
Danilovsky District, Yaroslavl Oblast, Russia
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Рождение ребёнка
02.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, Азербайджанская ССР, Гадрудский район, Физули
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.12.2020
Причина смерти: Сахарный диабет + ковид в 23,30
Похороны
Неизвестно
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
с.Вятское, Некрасовский р-он, Ярославская область, Россия