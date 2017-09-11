Raximova (Karimova) Dilbarxon Axmadovna
Место рожденияFargona
Дата рождения17.04.1961
Дата смерти11.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1961
Отец: Karimov Axmadjon
Мать: Karimova Inobatxon
Fargona
Бракосочетание
09.05.1979
Муж: Raximov Axmadjon
Рождение ребёнка
01.03.1980
Дочь: Raximova Nilyfar
Отец ребёнка: Raximov Axmadjon
Рождение ребёнка
04.10.1981
Сын: Raximov Muzaffar
Отец ребёнка: Raximov Axmadjon
Рождение ребёнка
03.12.1988
Сын: Raximov Sherzod
Отец ребёнка: Raximov Axmadjon
Смерть
11.09.2017