Raximova (Karimova) Dilbarxon Axmadovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Raximova (Karimova) Dilbarxon Axmadovna

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Место рождения

Fargona

Дата рождения

17.04.1961

Дата смерти

11.09.2017

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1961

Отец: Karimov Axmadjon

Мать: Karimova Inobatxon

Fargona
Бракосочетание
09.05.1979

Муж: Raximov Axmadjon

Рождение ребёнка
01.03.1980

Дочь: Raximova Nilyfar

Отец ребёнка: Raximov Axmadjon

Рождение ребёнка
04.10.1981

Сын: Raximov Muzaffar

Отец ребёнка: Raximov Axmadjon

Рождение ребёнка
03.12.1988

Сын: Raximov Sherzod

Отец ребёнка: Raximov Axmadjon

Смерть
11.09.2017
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