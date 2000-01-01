Стрельников Ермолай Иванов
Место рожденияТамбовская провинция Козловский уезд село Старое Кленское
Дата рождения1749
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Стрельников Иван Иванович
Мать: не указана
Тамбовская провинция Козловский уезд село Старое Кленское
Рождение ребёнка
1796
Сын: Стрельников Иван Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рязанское наместничество Раненбургская округа село Старое Кленское
Смерть
1808
Рязанская губерния Раненбургский уезд село Старое Кленское