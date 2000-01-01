Стрельников Ермолай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Ермолай Иванов

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Место рождения

Тамбовская провинция Козловский уезд село Старое Кленское

Дата рождения

1749

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Стрельников Иван Иванович

Мать: не указана

Тамбовская провинция Козловский уезд село Старое Кленское
Рождение ребёнка
1796

Сын: Стрельников Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Рязанское наместничество Раненбургская округа село Старое Кленское
Смерть
1808
Рязанская губерния Раненбургский уезд село Старое Кленское
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