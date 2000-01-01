Трефилов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1828 по 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1828 по 1829
Отец: Трефилов Михаил
Мать: Трефилова Дарья
Рождение ребёнка
09.09.1872
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Трефилова Александра
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
15.12.1875
Сын: Трефилов Степан
Мать ребёнка: Трефилова Александра
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1876 по 1877
Сын: Трефилов Иван
Мать ребёнка: Трефилова Александра
Рождение ребёнка
15.01.1881
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Трефилова Александра
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.01.1883
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Трефилова Александра
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
02.05.1890
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Трефилова Александра
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
24.12.1892
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: Трефилова Ольга
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трефилова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трефилова Ольга