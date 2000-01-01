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Трефилов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1828 по 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1828 по 1829

Отец: Трефилов Михаил

Мать: Трефилова Дарья

Рождение ребёнка
09.09.1872

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Трефилова Александра

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
15.12.1875

Сын: Трефилов Степан

Мать ребёнка: Трефилова Александра

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1876 по 1877

Сын: Трефилов Иван

Мать ребёнка: Трефилова Александра

Рождение ребёнка
15.01.1881

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Трефилова Александра

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.01.1883

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Трефилова Александра

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
02.05.1890

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Трефилова Александра

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
24.12.1892

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: Трефилова Ольга

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова Ольга

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