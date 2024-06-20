Юшкевич Гликерия Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1900 ст.
Дочь: (Юшкевич) Домника Гвидонова
Отец ребёнка: Юшкевич Гвидон (Дормидонт) Алексеев
Малоархангелка, Барабинский округ, Сибирский край
Отец Гвидон Алексеев римско-католической веры, мать Гликерия Филимонова православной веры
Смерть
Неизвестно