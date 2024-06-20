Юшкевич Гликерия Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкевич Гликерия Филимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшкевич Гвидон (Дормидонт) Алексеев

Рождение ребёнка
23.02.1900 ст.

Дочь: (Юшкевич) Домника Гвидонова

Отец ребёнка: Юшкевич Гвидон (Дормидонт) Алексеев

Малоархангелка, Барабинский округ, Сибирский край
Отец Гвидон Алексеев римско-католической веры, мать Гликерия Филимонова православной веры
Смерть
Неизвестно

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