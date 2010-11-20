Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Пантеева Дина Игоревна
Пантеева Дина Игоревна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.11.2010
Пол
Женский
Отец
Пантеев Игорь Александрович
1977 г.р.
Мать
Пантеева Оксана Васильевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.2010
Отец:
Пантеев Игорь Александрович
Мать:
Пантеева Оксана Васильевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия