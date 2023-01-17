Штрубель (Соколова) Александра Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Православного вероисповедания.
Бракосочетание
19.04.1920
Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
До 1920
Мещанка города Перекоп Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно