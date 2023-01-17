Штрубель (Соколова) Александра Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штрубель (Соколова) Александра Гаврииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Православного вероисповедания.
Бракосочетание
19.04.1920

Муж: Штрубель Фридрих Генрихович

Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
До 1920
Мещанка города Перекоп Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно
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