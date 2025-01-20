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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Постовалов Григорий1839 г.р.
(Постовалова) Арина1841 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Постовалов Григорий
Отец ребёнка: Постовалов Сидор
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Постовалова) Арина
Отец ребёнка: Постовалов Сидор
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Постовалова) Наталья
Отец ребёнка: Постовалов Сидор
Смерть
Неизвестно