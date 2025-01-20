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Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Постовалов Григорий1839 г.р.
(Постовалова) Арина1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Постовалов Григорий

Отец ребёнка: Постовалов Сидор

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Постовалова) Арина

Отец ребёнка: Постовалов Сидор

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Постовалова) Наталья

Отец ребёнка: Постовалов Сидор

Смерть
Неизвестно

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