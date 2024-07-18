Аристарх Савватьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1887
Отец: Савватий Никифорович
Мать: Ольга-Ульяна Захаровна
Бракосочетание
30.07.1906
Рождение ребёнка
25.06.1910
Мать ребёнка: Стефанида-Степанида Фоминична
Рождение ребёнка
16.12.1914
Сын: Петр Аристархович
Мать ребёнка: Стефанида-Степанида Фоминична
Смерть
Неизвестно