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Аристарх Савватьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1887

Отец: Савватий Никифорович

Мать: Ольга-Ульяна Захаровна

Бракосочетание
30.07.1906

Жена: Стефанида-Степанида Фоминична

Рождение ребёнка
25.06.1910

Сын: Анатолий Аристархович

Мать ребёнка: Стефанида-Степанида Фоминична

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.12.1914

Сын: Петр Аристархович

Мать ребёнка: Стефанида-Степанида Фоминична

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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