Huittu (Soikka) Maria Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Huittu (Soikka) Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1868 г.р.
1871 г.р.

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Soikka Adam

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Huittu Johan

Рождение ребёнка
27.02.1868

Дочь: Huittu Catharina

Отец ребёнка: Huittu Johan

Рождение ребёнка
25.03.1871

Сын: Huittu Michel

Отец ребёнка: Huittu Johan

Горки, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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