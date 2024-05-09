Huittu (Soikka) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Soikka Adam
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Huittu Johan
Рождение ребёнка
27.02.1868
Дочь: Huittu Catharina
Отец ребёнка: Huittu Johan
Рождение ребёнка
25.03.1871
Сын: Huittu Michel
Отец ребёнка: Huittu Johan
Горки, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно