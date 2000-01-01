Большухина Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большухина Любовь Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большухин Пëтр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Петровна

Отец ребёнка: Большухин Пëтр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Большухин Пëтр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большухин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Большухин Пëтр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большухин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Большухин Пëтр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Петровна

Отец ребёнка: Большухин Пëтр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большухин Пëтр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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