Максимов Леонид Владимирович
Место рождения
Дата рождения16.10.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1983
Сын: Максимов Евгений Леонидович
Мать ребёнка: Максимова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
23.04.1990
Дочь: Габбасова Александра Леонидовна
Мать ребёнка: Максимова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно