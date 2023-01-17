Маухуба Рамкуловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1859 ст.
Сын: Фахреддинов Ризаэддин Фахреддинович
Отец ребёнка: Сайфуддинов Фахруддин Сайфуддинович
Кичучатово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно