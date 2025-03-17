Тикун Мавра Стефановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Тикун Мавра Стефановна

Автор
ДС
Савин Д.

женский, родилась Неизвестно, Лотаки, Красногорский муниципальный район, Брянская область

умерла Неизвестно

Супруги
Сова Михаил МоисеевичНеизвестно г.р.
Дети
Сова Яков Михайлович1888 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лотаки, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сова Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сова Яков Михайлович

Отец ребёнка: Сова Михаил Моисеевич

Кибирщина, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.