Тикун Мавра Стефановна
женский, родилась Неизвестно, Лотаки, Красногорский муниципальный район, Брянская область
умерла Неизвестно
Супруги
Сова Михаил МоисеевичНеизвестно г.р.
Дети
Сова Яков Михайлович1888 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Лотаки, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Сын: Сова Яков Михайлович
Отец ребёнка: Сова Михаил Моисеевич
Кибирщина, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно