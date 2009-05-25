Иваненко Виталий
Место рожденияСТалинградская обл., Бударенский р-он, Галушкинский сельсовет,
Дата рождения29.05.1941
Дата смерти25.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1941
Отец: Иваненко Василий
Мать: Иваненко (Петанина) Зоя
Бракосочетание
12.04.1964
Жена: (Масленникова) Валентина
Рождение ребёнка
11.02.1975
Сын: Иваненко Станислав
Мать ребёнка: (Масленникова) Валентина
Рождение ребёнка
31.01.1977
Сын: Иваненко Виталий
Мать ребёнка: (Масленникова) Валентина
Рождение ребёнка
09.03.1981
Дочь: Аюпова (Иваненко) Олеся
Мать ребёнка: (Масленникова) Валентина
Рождение ребёнка
15.07.1985
Дочь: (Иваненко) Карина
Мать ребёнка: (Масленникова) Валентина
Смерть
25.05.2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно