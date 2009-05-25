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Иваненко Виталий

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Место рождения

СТалинградская обл., Бударенский р-он, Галушкинский сельсовет,

Дата рождения

29.05.1941

Дата смерти

25.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1941

Отец: Иваненко Василий

Мать: Иваненко (Петанина) Зоя

Бракосочетание
12.04.1964

Жена: (Масленникова) Валентина

Рождение ребёнка
11.02.1975

Сын: Иваненко Станислав

Мать ребёнка: (Масленникова) Валентина

Рождение ребёнка
31.01.1977

Сын: Иваненко Виталий

Мать ребёнка: (Масленникова) Валентина

Рождение ребёнка
09.03.1981

Дочь: Аюпова (Иваненко) Олеся

Мать ребёнка: (Масленникова) Валентина

Рождение ребёнка
15.07.1985

Дочь: (Иваненко) Карина

Мать ребёнка: (Масленникова) Валентина

Смерть
25.05.2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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