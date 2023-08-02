Бердников (Бердникова (Шаповалова)) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердников (Бердникова (Шаповалова)) Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1935

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1935

Отец: Шаповалов Владимир Алексеевич

Мать: Шаповалов Анна Петровна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бердников Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Василий

Работа или профессия
Неизвестно
дом работница
Смерть
2008
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