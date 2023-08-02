Бердников (Бердникова (Шаповалова)) Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1935
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1935
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бердников Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бердников Василий
Работа или профессия
Неизвестно
дом работница
Смерть
2008