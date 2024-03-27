Ибрагимова (Абдуллина) Зайнаб Исмагиловна
Место рожденияСело Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Дата рождения25.12.1902
Дата смерти06.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1902
Награда
Неизвестно
«Медаль Материнства» II степени
Рождение ребёнка
30.12.1932
Бракосочетание
08.01.1933
Официальная регистрация брака
Рождение ребёнка
20.02.1935
Рождение ребёнка
03.01.1937
Рождение ребёнка
24.05.1939
Рождение ребёнка
01.04.1943
Рождение ребёнка
08.05.1946
Смерть
06.10.1982
Похороны
07.10.1982