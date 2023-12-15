Головина Полина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Головин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1927
Сын: Головин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Головин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
После 1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головин Дмитрий Иванович