Головина Полина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Полина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923

Сын: Головин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Головин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Между 1924 и 1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
24.04.1927

Сын: Головин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Головин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
После 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головин Дмитрий Иванович

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