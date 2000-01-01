Трефилова (Салтыкова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова (Салтыкова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

С 1817 по 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1862

Муж: Трефилов Федор

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.03.1867

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Трефилов Федор

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.02.1872

Сын: Трефилов Алексей

Отец ребёнка: Трефилов Федор

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
05.12.1874

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Трефилов Федор

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
15.02.1879

Сын: Трефилов Онисим

Отец ребёнка: Трефилов Федор

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.12.1879

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Трефилов Федор

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.05.1882

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Трефилов Федор

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.07.1885

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Трефилов Федор

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Трефилов Федор

Смерть
Неизвестно
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