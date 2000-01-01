Трефилова (Салтыкова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1862
Муж: Трефилов Федор
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.03.1867
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Трефилов Федор
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.02.1872
Сын: Трефилов Алексей
Отец ребёнка: Трефилов Федор
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
05.12.1874
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Трефилов Федор
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
15.02.1879
Сын: Трефилов Онисим
Отец ребёнка: Трефилов Федор
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.12.1879
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Трефилов Федор
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.05.1882
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Трефилов Федор
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.07.1885
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Трефилов Федор
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Трефилов Федор
Смерть
Неизвестно