Ярмей
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Азмячко Уразаев
Мать: ?
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1762
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно