Никонорова (Исакова) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонорова (Исакова) Юлия Владимировна

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Место рождения

город Покров Петушинского района Владимирской области

Дата рождения

20.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1983

Отец: Исаков Владимир Маркович

Мать: Исакова Раиса Ивановна

город Покров Петушинского района Владимирской области
Рождение ребёнка
24.01.?

Сын: Никоноров Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никоноров Егор Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никоноров Евгений Анатольевич

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