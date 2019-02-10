Никонорова (Исакова) Юлия Владимировна
Место рождениягород Покров Петушинского района Владимирской области
Дата рождения20.09.1983
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1983
Отец: Исаков Владимир Маркович
Мать: Исакова Раиса Ивановна
город Покров Петушинского района Владимирской области
Рождение ребёнка
24.01.?
Сын: Никоноров Иван Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никоноров Егор Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно